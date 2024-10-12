ضمن مبادرة "بداية".. أطفال المناطق الجديدة الآمنة في ضيافة قصر ثقافة الأنفوشي

القاهرة - محمد ابراهيم -

استقبل قصر ثقافة الأنفوشي، الجمعة، عددا من أطفال مدينة بشاير الخير، ضمن فعاليات المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة بديل العشوائيات بمحافظة الإسكندرية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

عرض فني لفرقة أطفال الأنفوشي الاستعراضية

استهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة أطفال الأنفوشي الاستعراضية، تدريب خديجة محمود، تلاه لقاء بعنوان "صحتك تهمنا" تحدثت خلاله د. ميرڤت جاب الله، عن أهمية تناول الغذاء الصحي، مقدمة عدة نصائح للأطفال لحماية الجسم من الأمراض منها الاهتمام بممارسة الرياضة، عدم الإكثار من الحلويات، وعدم مشاركة أدوات العناية الشخصية مع الآخرين.

وتواصلت الفعاليات مع جولة تفقدية للتعرف على أنشطة القصر، بجانب بفقرة قراءة واطلاع، وورشة رسم وتلوين.

مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى على الفائزين

واختتم اليوم مع مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى على الفائزين، تنفيذ عبير عمرو مسئول العلاقات العامة، وذلك ضمن فعاليات المكتبة المتنقلة المقدمة بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة.

فعاليات المشروع الثقافي بالإسكان البديل تنفذ بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات متنوعة بمختلف المحافظات، خلال الآونة الأخيرة، من بينها أنشطة مبادرة بداية، وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات وأنشطة المكتبات وذوي الهمم، بجانب اللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف البرنامج الخاص بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.