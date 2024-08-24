وزير الزراعة يوجه بتوفير الميكنة الزراعية لدعم المزارعين…

دبي - احمد فتحي في السبت 24 أغسطس 2024 10:16 صباحاً - وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وقطاع الزراعة الآلية، بالتنسيق الكامل مع الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، لدعم المزارعين بالميكنة الزراعية، للتيسير عليهم.

وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة توعية المزارعين بأهمية الاتجاه لاستخدام الميكنة الزراعية الحديثة، نظرا لما تحققه من توفير للوقت والجهد وتقليل الفاقد، وضمان تحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وأوضح أن ذلك يعد أيضا من الأدوار الأصيلة لوزارة الزراعة بتقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين، وتكثيف جهود التيسير عليهم وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن زيادة دخله، وتحسين مستوى معيشته واستقراره.

وفي سياق متصل يواصل وزير الزراعة متابعة تنفيذ التكليفات الخاصة بحملات تطهير المساقي الخصوصية لدى المزارعين بمختلف قرى محافظات الجمهورية، حيث تلقى فاروق تقارير بجهود مديريات الزراعة بالمحافظات، والهيئة العامة للاصلاح الزراعي، وقطاع استصلاح الأراضي، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بما يجرى على أرض الواقع من معاينات على الطبيعة ومرور، فضلا عن أعمال التطهير المستمرة على مستوى أنحاء الجمهورية لدعم المزارعين وحماية ثروتهم النباتية.

كما اطلع فاروق أيضا على أعمال الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وحملات المرور على الحقول والزراعات، وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للمزارعين، كذلك اطلع على جهود حملة وضع طعوم القوارض عقب تطهير الترع والمصارف.

وأثنى وزير الزراعة على الجهود المبذولة، موجهاً الشكر إلى كافة فرق العمل، من كافة القطاعات والمحافظات، كما أكد على الاستمرارية وبذل المزيد من الجهد، لمساندة المزارعين والتواصل معهم، والوقوف على مشكلاتهم، وإيجاد الحلول السريعة والعاجلة بشأنها.