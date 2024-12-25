نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذة الطريقة.. دينا فؤاد تودع 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أيام قليل علي بداية سنة جديده 2025، ووجهت الفنانة دينا فؤاد عبر حسابها علي موقع انستجرام، رسالة غامضة تودع فيها عام 2024.

دينا فؤاد تودع 2024

كتبت دينا: «مع السلامة يا شهور مضت، أخذتي منا الصحاب وغيرتي علينا أحباب وعرفتينا على حقيقة بعض البشر وعرفنا معنى الصداقة وعرفنا الناس على أصلها وداعا يا شهور مضت بحلوها ومرها يا سنة 2024 أعطتني دروسا مستحيل أن أنساها أبدا».

أحدث أعمال دينا فؤاد

ومن ناحية اخري، تشارك دينا فؤاد في مسلسل "حكيم باشا" مكوّن من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي صعيدي، ويشارك مصطفى شعبان في بطولته الفنانون: دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، منذر رياحنة، محمد نجاتي، سلوى عثمان، وأحمد صيام، وجارٍ حاليًا التعاقد مع باقي أبطاله، ليبدأ التصوير قريبًا، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد

وكان آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد هو مسلسل حق عرب، بطولة احمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

وايضا شاركت في فيلم 200 جنيه من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، وشارك فيه كل من إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد السعدني، مي سليم، أحمد آدم، غادة عادل، الراحل طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى علوي، خالد الصاوي وآخرين، كما عرض لها مؤخرًا مسلسل حكايات جروب الماميز، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد صالح وشارك فيه خالد سليم، إنتصار، رباب ممتاز، أماني كمال، نورهان، حجاج عبدالعظيم.