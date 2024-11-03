أنباء عن انضمام مريم الخشت لـ " كامل العدد 3"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت أنباء صحفية بشأن تعاقد الفنانة مريم الخشت للجزء الثالث من كامل العدد وذلك بعد تعاقد نجوم آخرين أبرزهم الفنان حسين فهمي والفنان أحمد عبد الوهاب.

إحتفلت الفنانة الشابة مريم الخشت بحفل زفافها يوم 10 من شهر أكتوبر الماضى لهذا العام الحالي 2024، وشهد حفل الزفاف حضور نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري، وقد تصدر إسمها التريند بعد انتشار صور حفل الزفاف.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني منهم: الفنانة يسرا اللوزي، أسماء جلال، بسنت شوقي، جميلة عوض، كريم قاسم، وآخرين من النجوم، والمخرج ماندو العدل، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين بينهم شريف نورالدين.

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة مريم الخشت هو مسلسل بعنوان "دون سابق إنذار" والذي تم عرضه في النصف الثاني من موسم شهر رمضان الكريم لهذا العام الحالي 2024، وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه ماراثون شهر رمضان.