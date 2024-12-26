العالم اليوم - كبوة جديدة لمانشستر سيتي في الدوري.. هالاند يضيع الفوز

انتم الان تتابعون خبر كبوة جديدة لمانشستر سيتي في الدوري.. هالاند يضيع الفوز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - تعرض مانشستر سيتي، لكبوة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تعادله بنتيجة 1-1، أمام ضيفه إيفرتون، صاحب المركز 15 في البريميرليغ.

وللمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، فشل مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار، مما قد يبعده للمركز السابع في الترتيب.

وسجل مانشستر سيتي عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 14، قبل أن يعدل السنغالي إليمان إندياي، لإيفرتون، في الدقيقة 36.

وأضاع المهاجم إيرلنغ هالاند ركلة جزاء في الشوط الثاني، وضاع معها أمل العودة إلى طريق الانتصارات.

يذكر أن الفارق بين مانشستر سيتي والمتصدر ليفربول قد يتسع إلى 14 نقطة، في حال انتصار ليفربول على ليستر سيتي مساء الخميس.