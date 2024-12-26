العالم اليوم - طلبات إعانات البطالة في أميركا تسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

انتم الان تتابعون خبر طلبات إعانات البطالة في أميركا تسجل أعلى مستوى في 3 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - تراجع عدد الطلبات الجديدة لإعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى خلال شهر، بما يتماشى مع سوق العمل الأميركية التي تشهد حالة من التباطؤ لكنها لا تزال قوية.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع ألف طلب، لتصل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 219 ألفا في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 224 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير الطلبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات في أميركا، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع 46 ألفا إلى 1.910 مليون بعد التعديل الموسمي في الأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.