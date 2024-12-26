العالم اليوم - مقتل إعلامية لبنانية.. زوجها أطلق عليها الرصاص وانتحر

انتم الان تتابعون خبر مقتل إعلامية لبنانية.. زوجها أطلق عليها الرصاص وانتحر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - هزت جريمة مروعة لبنان ظهر الخميس، إذ قتلت الإعلامية عبير رحال برصاصة في الرأس أطلقها زوجها خليل مسعود الذي انتحر لاحقا، وذلك أمام باب محكمة بلدة شحيم بإقليم الخروب التابع لمحافظة جبل لبنان.

وفي معلومات خاصة حصل عليها موقع "دوت الخليج"، كانت الإعلامية القتيلة قد تقدمت بدعوى خلع ضد زوجها، وحُدد موعد الجلسة الشهر المقبل، لكن أثناء تواجدهما في المحكمة أقدم الزوج على إطلاق النار عليها فأرداها قتيلة عند باب المبنى، وفر إلى جهة مجهولة.

وبعد وقت لا يتعدى الساعتين على تنفيذ جريمته داخل محكمة شحيم الشرعية، نشر مسعود مقطع فيديو عبر حسابه في "فيسبوك" يتناول تفاصيل خلافاته الشخصية مع زوجته الإعلامية الراحلة، وتحديدا المالية منها المرتبطة بالعمل بموقع إلكتروني محلي يزعم تأسيسه.

كما اتهم مسعود أحد ضباط قوى الأمن الداخلي في لبنان بـ"الانحياز" في هذه القضية للمجني عليها، واتهم زوجته بـ"إقامة علاقات مسيئة للسمعة".

وقال مسعود في الفيديو: "عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا"، بينما أفاد مصدر أمني موقع "دوت الخليج" بالعثور على جثة الزوج بعد انتحاره.

وقالت إحدى السيدات من بلدة شحيم، اكتفت باسم مستعار هو "سهى"، لموقع "دوت الخليج": "الجريمة مروعة جدا ووقعت عند باب المحكمة الشرعية، والجميع هنا في محيط المحكمة سمع صوت إطلاق الرصاص، حيث ماتت عبير على الفور وهرب الجاني".

وأضافت: "الجريمة ليست الأولى في لبنان، إنما نشر الزوج مقطع فيديو يدلي فيه بفضائح عن زوجته قبل انتحاره هو الأمر الغريب"، مشيرة إلى أن "الفيديو طال أسماء عديدة من أبناء بلدة شحيم والبلدات المجاورة، ولم يستثن الجهات الأمنية".

وقالت مصادر من بلدة شحيم لموقع "دوت الخليج"، إن لدى مسعود ورحال 3 أطفال.