تجاوز 150 ألف جنيه.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل على السوشيال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - أطلت الفنانة أسماء جلال بفستان لامع خاطف للأنظار في العرض الأول لأحدث أفلامها "الفستان الأبيض" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

اختارت أسماء جلال فستانا بلون أزرق سماوي لامع من تصميم جيمي معلوف، بتصميم Halter Neck، وبلغ سعره بما يعادل 153 ألف جنيه مصري.

وتعتمد أسماء جلال ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وتدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر".