خاص|منى فاروق لـ "دوت الخليج الفني": أنا قوية.. ومش محتاجة أتكلم عن خالد يوسف علشان التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - ضجة كبيرة أثيرت حول الممثلة الشابة منى فاروق، خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت في أحد الفيديوهات على موقع "تيك توك"، ترد فيه على متابع حاول استفزازها بالحديث عن أزمتها مع المخرج خالد يوسف، والتي يعود تاريخها لنحو عدة سنوات ماضية.

منى فاروق

منى فاروق عن تعاونها مع خالد يوسف مجددًا

فاجأت فاروق، الجميع بردها، إذ قالت إنها ترحب للتعاون الفني مجددًا مع المخرج خالد يوسف، ووصفته بأنه "قمور"، ما أثار دهشة رواد مواقع التواصل، وتساءلوا هل حقًا ترغب في العودة للتعامل معه من جديد أم الأمر مجرد محاولة للرد بذكاء على متابعها الذي أثار استفزازها.

تصريحات منى فاروق

أوضحت منى فاروق، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" أنها ندمت على الرد بهذه الطريقة خلال الفيديو، لكنها كانت تسخر من محاولات الاستفزاز التي تتعرض لها بشكل مستمر بسبب تلك الأزمة، قائلةً: "الناس دايمًا عندهم معلومات ناقصة عني زي تربيتهم بالظبط، محدش يعرف أنا بعمل إيه ولا متجوزة ولا لاء ولا حياتي ماشية إزاي".

وردًا على اتهامها بالإدلاء بتلك التصريحات في محاولة منها لتصدرها "التريند"، أكدت أنها ليست في حاجة لفعل ذلك فاسمها وحده بات علامة مميزة، كما أشارت إلى أنها تخطت مرحلة الإدلاء بتصريحات جريئة حتى يتحدث الجمهور عنها.

لم ترغب منى فاروق في العمل مع خالد يوسف، مؤكدةً أنها تحمل له الاحترام والتقدير، وسعدت بعودته بقوة للساحة الفنية، لكن هناك أسبابًا شخصية وراء عدم تفكيرها في التعاون معه مجددًا، وأشارت إلى أن ما صرحت به كان على سبيل "السخرية" من تعليق الشخص الذي حاول استفزازاها.

منى فاروق، كشفت عن أنها باتت أقوى في العامين الماضيين، ولن تسمح لأحد أن يتطاول عليها مجددًا أو يحاول استفزازها، حيث تعمل حاليًا في مجال الدعاية والإعلان بين مصر والإمارات وهناك مشاريع فنية تحضر له فضلًا عن تفكيرها في مشروع زواج قريب، داعيةً الله في نهاية حديثها ألا يحملها ما لا طاقة لها به.