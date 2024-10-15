بجمبسوت باللون الأسود .. عبير صبري تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها و متابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

أحدث ظهور للفنانة عبير صبري

ظهرت عبير صبري، و هي ترتدي جمبسوت باللون الأسود تتبع قصة الكت حيث كانت تليق بها و تبرز مدى جمالها و رشاقتها، و أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال وجهها، و تركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة، و قد تفاعل معها الجمهور إعجابًا بها و بإطلالتها.

الفنانة عبير صبري

آخر أعمال الفنانة عبير صبري

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري، هو مسلسل "حدوته منسية" التي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، حول قصة سعاد التي تربي أولاد زوجها و ترعاهم بعد وفاته، و لكن شقيقها خيرت يخرج من السجن، و يقرر الانتقام منها وإعادة عقد الألماس الذي أخفته سعاد، ويضع خطة للإيقاع بأولاد زوجها في شركه أملا في تحقيق انتقامه.

فريق عمَل مسلسل "حدوتة منسية"

قد شارك في بطولة مسلسل "حدوتة منسية"، نخبة من النجوم أبرزهم: "سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، عبير صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، ريم سامي، طارق صبري، محمد علي رزق، هلا السعيد، مصطفى منصور"، و غيرهم من الفنانين و العمل من تأليف: محمود حمدان، إخراج: محمد محيي الدين.

كما شاركت الفنانة عبير صبري في فيلم "ليلة العيد" و هو من بطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور و عبير صبري و نجلاء بدر وهنادي مهنا وسيد رجب وسميحة أيوب وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.