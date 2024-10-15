"عاشق" يتصدر شباك التذاكر و"عنب" يتراجع في الإيرادات

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت دور العرض السينمائية في مصر تنافسًا شديدًا خلال الموسم الصيفي مع عرض سبعة أفلام متنوعة بين الأكشن، الدراما، والكوميديا.

وجذبت هذه الأعمال اهتمام الجمهور، محققة إيرادات متفاوتة، حيث تصدر فيلم "عاشق" قائمة الإيرادات بينما استمرت أفلام أخرى في حصد نجاحات متفاوتة.

في السطور التالية نرصد أداء الأفلام وإيراداتها في اليوم الأخير.

فيلم "عاشق" يتصدر القائمة

تصدر فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد قائمة الإيرادات ليوم أمس، محققًا مبلغًا قدره 200،765 جنيه.

الفيلم، الذي ألفه محمود زهران وأخرجه عمرو صلاح، تدور قصته حول الحب والعلاقات العاطفية، حيث نجح في جذب الجمهور بفضل الأداء القوي للفنانين وحبكة القصة.

"إكس مراتي" يحقق نجاحًا كبيرًا

يواصل فيلم "إكس مراتي" حصد إيرادات جيدة، حيث حقق يوم أمس 165،883 جنيه. الفيلم من بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني.

الفيلم يندرج ضمن الأعمال الكوميدية التي تناولت قضايا العلاقات بطريقة مرحة وجذابة.

"بنسيون دلال" ينافس بقوة

حقق فيلم "بنسيون دلال" إيرادات بلغت 128،810 جنيه، ما يجعله من الأفلام التي تنافس بقوة خلال الموسم الصيفي.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم عمر متولي وبيومي فؤاد وخالد سرحان، وهو من تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.

الفيلم يعتمد على تقديم كوميديا المواقف التي تجمع بين أبطال العمل في إطار درامي مشوق.

"اللعب مع العيال" يسترجع نجاحات الكوميديا القديمة

فيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام جاء في المركز الرابع محققًا 43،566 جنيه.

العمل الكوميدي الذي يشبه في طابعه أفلام الناظر وفول الصين العظيم، قدم قصة شاب يواجه أزمات حياتية بطريقة كوميدية.

الفيلم يشارك فيه عدد من النجوم مثل أسماء جلال وباسم سمرة، وأخرجه شريف عرفة في أول تعاون مع محمد إمام.

"ولاد رزق 3" يواصل سلسلة النجاحات

تمكن فيلم "ولاد رزق 3" من تحقيق إيرادات بلغت 40،995 جنيه في يوم أمس الفيلم، الذي يدور حول سرقة تؤدي إلى سلسلة من الأحداث المثيرة، يضم مجموعة كبيرة من النجوم مثل أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، إلى جانب ضيوف الشرف مثل الملاكم العالمي تايسون فيوري.

الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويعتبر واحدًا من أبرز أفلام الأكشن التي ينتظرها الجمهور بشغف.

"عصابة الماكس" يواصل المنافسة

فيلم "عصابة الماكس" تمكن من تحقيق إيرادات بلغت 21،988 جنيه يوم أمس. الفيلم يروي قصة مليئة بالكوميديا والتشويق، ويشارك في بطولته أحمد فهمي وروبي ولبلبة، تحت إخراج حسام سليمان.

رغم تحقيقه إيرادات أقل مقارنةً بأفلام أخرى، إلا أنه يستمر في جذب الجمهور الباحث عن الأعمال الكوميدية.

"عنب" يتراجع لكنه يستمر

فيلم "عنب" الذي حقق في يوم عرضه الأخير 17،661 جنيه، تراجع في التصنيف بعدما كان في المركز الثالث. تدور قصته حول ليلة مليئة بالأحداث الكوميدية التي تسبق زفاف أبطال الفيلم.

يشارك في بطولته آيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وهو من إخراج أحمد نور.

"جوازة توكسيك" يكافح لتحقيق المزيد

آخر الأفلام التي تعرضت للإيرادات هو فيلم "جوازة توكسيك" الذي حقق إيرادات بلغت 4،832 جنيه.

الفيلم يروي قصة حب مليئة بالتحديات بين فريدة وكريم، حيث يصطدمان بمشاكل العائلة والمجتمع بعد عودتهما من دبي.

الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته نجوم مثل ليلى علوي وبيومي فؤاد، مما يعزز من فرصه في جذب الجمهور في الأيام القادمة.