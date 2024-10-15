«معجزة ربانية» .. عشبة برخص التراب موجودة في كل بيت تعالج 40 مرض وتضبط مستوى السكري التراكمي في الدم خلال دقائق وتقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر .. مفيش دكاترة خلاص

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رياض - احمد صلاح - منذ العصور القديمة كان البشر يبحثون عن النباتات الطبيعية التي يمكن أن تقدم حلولًا فعالة لمشاكلهم الصحية وتعتبر شجرة المورينجا أحد أبرز هذه النباتات التي أثارت اهتمام الباحثين والعلماء على حد سواء، تلقب هذه الشجرة بـ “الشجرة المعجزة” لما تحتويه من فوائد صحية مدهشة جعلتها من بين أكثر النباتات استخدامًا في الطب الشعبي، أوراق المورينجا وزيوتها وبذورها جميعها تحتوي على عناصر غذائية وخصائص علاجية قوية تجعلها قادرة على معالجة عدد كبير من الأمراض وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

المورينجا

تعتبر شجرة المورينجا من النباتات التي استخدمها الإنسان منذ زمن بعيد حيث سجلت الحضارات القديمة مثل الحضارة الفرعونية في مصر استخدامها في مجالات متعددة. فقد كان زيت المورينجا يستخدم في تحنيط الموتى بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات كما كان يستخدم كبديل قوي لزيت الزيتون في العديد من الوصفات العلاجية، ووفقًا لتقرير من موقع “روسيا اليوم” تحتوي شجرة المورينجا على حوالي 14 نوعًا مختلفًا وتعد “المورينجا أوليفيرا” من أشهر وأهم هذه الأنواع. تُلقب هذه الشجرة بـ “الشجرة المعجزة” نظرًا لقدرتها الفائقة على الوقاية من العديد من الأمراض وعلاجها.

الفوائد الصحية لشجرة المورينجا

تتميز المورينجا بأنها تحتوي على مزيج فريد من العناصر الغذائية التي تعزز صحة الإنسان ما يجعلها علاجًا طبيعيًا للعديد من الأمراض، فإلى جانب فوائدها في دعم الصحة العامة تساعد المورينجا أيضًا في تقوية الجهاز المناعي تحسين مستوى السكر في الدم، وتحسين صحة القلب والعظام، دعونا نلقي نظرة أعمق على بعض من هذه الفوائد الرائعة:

1. تنظيم مستوى السكر في الدم

من أبرز فوائد المورينجا أنها تلعب دورًا حيويًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، تحتوي أوراق المورينجا على مركبات تعمل على تحسين حساسية الجسم للأنسولين ما يساعد على تنظيم إفراز الأنسولين من البنكرياس، هذه الخاصية تجعل المورينجا فعالة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري حيث تساعد في تقليل مستويات السكر التراكمي في الدم وتحسين السيطرة على مستويات الجلوكوز.

2. تقوية العظام وتعزيز الصحة الهيكلية

تعتبر المورينجا مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والمغنيسيوم وهما عنصران ضروريان لصحة العظام، وبفضل هذه العناصر تساعد المورينجا في الوقاية من هشاشة العظام تسريع شفاء الكسور وتقليل آلام العظام والمفاصل، كما أن المورينجا تعتبر مفيدة أيضًا للأطفال في مراحل النمو حيث تساهم في تعزيز نمو الأسنان والعظام.

3. دعم الجهاز المناعي

تحتوي المورينجا على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجهاز المناعي مثل فيتامين C وفيتامين A، كما أن أوراق المورينجا غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتساعد في تقليل التهابات الجسم، هذه الخصائص تجعل المورينجا مفيدة في الوقاية من الأمراض الفيروسية والعدوى كما تساهم في تقوية دفاعات الجسم ضد الأمراض.

4. علاج فقر الدم وزيادة نسبة الهيموجلوبين

تعتبر المورينجا علاجًا فعالًا لفقر الدم وذلك بفضل احتوائها على مستويات عالية من الحديد وفيتامين B12 وهما عنصران رئيسيان في تكوين خلايا الدم الحمراء وزيادة مستوى الهيموجلوبين في الدم، تناول المورينجا بانتظام يمكن أن يساهم في تحسين صحة الدم وتقليل أعراض التعب والإرهاق الناتجة عن نقص الحديد.

5. تنظيم مستوى الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب