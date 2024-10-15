شقيق شيرين يوجه لها رسالة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف محمد عبد الوهاب، الشقيق الأصغر للفنانة شيرين، عن طبيعة علاقتهما بعد المصالحة الأخيرة من خلال مقطع فيديو، حيث أكد أنه يكن لشيرين حبًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنها تمثل "تاجًا على رأسه"، وأنه سيظل دائمًا تحت خدمتها.

وأوضح أن الخلافات التي دامت لسنوات قد انتهت تمامًا بعد انقطاع علاقتها بشخص كان السبب الرئيسي في تلك الأزمات.

كما أضاف محمد أن شيرين بالنسبة له ليست مجرد شقيقة كبرى، بل هي مثل والدته، وأنه يشعر بالفخر تجاهها ويفرح لنجاحها.

في الأيام الأخيرة، شهدت جلسة صلح بين شيرين وشقيقها محمد بعد سنوات من الخلافات التي وصلت إلى المحاكم وتبادل الاتهامات.

ووفقًا لمصدر مقرب من الفنانة، ذهبت شيرين لزيارة والدتها وشقيقها في منزلهما بالقاهرة، بعد أن كانت على خلاف مع والدتها أيضًا. بعد انتهاء أزماتها الشخصية، قررت شيرين التصالح مع عائلتها، وكانت الزيارة بمثابة مفاجأة لهم.

وأضاف المصدر أن شيرين لم تخبر أحدًا بزيارتها، وكان اللقاء ودّيًا بحضور شقيقتها الصغرى إيمان وابنتيها مريم وهنا. تجنبت الأسرة الحديث عن تفاصيل الخلافات السابقة بناءً على طلب شيرين، التي طلبت من شقيقها مساعدتها في إصلاح علاقتها بوالدتها، وهو ما سعى لتحقيقه.