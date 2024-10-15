انت الأن تتابع خبر تصفيات كأس العالم .. كوريا الجنوبية تهزم العراق 3-2 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحرزت كوريا الجنوبية هدفين قرب النهاية لتنفرد بصدارة المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بفوزها 3-2 على ضيفها العراق اليوم الثلاثاء.



ووضع أوه سي هون أصحاب الأرض في المقدمة بالدقيقة 41 عندما تابع تمريرة عرضية ليهز الشباك من مدى قريب.



وأدرك الهداف أيمن حسين التعادل للعراق بهدف رائع من ركلة خلفية بعد ست دقائق من نهاية الاستراحة عندما تابع تمريرة عرضية من زميله أمجد عطوان ليستدير بظهره ويهز الشباك.



وفي الدقيقة 74 أحرز أوه هيون-جيو هدف التقدم لأصحاب الأرض عندما تلقى تمريرة للخلف داخل منطقة الجزاء ليرسل تسديدة أرضية من مدى قريب استقرت في شباك جلال حسين حارس العراق.



وبعدها بتسع دقائق جعل لي جاي-سونج النتيجة 3-1 لكوريا الجنوبية بضربة رأس إثر تمريرة عرضية، لكن إبراهيم بايش قلص الفارق للضيوف بضربة رأس أيضا إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وانفردت كوريا الجنوبية بصدارة المجموعة بعدما رفعت رصيدها إلى عشر نقاط من أربع مباريات متقدمة بفارق ثلاث نقاط عن العراق صاحب المركز الثاني الذي كان يتقاسم معها الصدارة قبل المباراة.



وفي وقت لاحق اليوم يستضيف الأردن منتخب عُمان فيما يلعب منتخب فلسطين مع الكويت ضمن المجموعة ذاتها.