انت الأن تتابع خبر هترجعي شباب مهما كان عمرك.. طريقة عمل كولاجين طبيعي لشد تجاعيد البشرة بدون عودة.. بمكونات بسيطة من المنزل حضري كولاجين طبيعي..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الكولاجين من البروتينات الرئيسية الموجودة في الجلد، حيث يساهم في منح البشرة المرونة والإشراقة يتم إنتاج الكولاجين في البشرة بمعدلات عالية خلال فترة الشباب، لكن مع تقدم العمر، ينخفض انتاجه مما يؤدي إلى ظهور العديد من التجاعيد والخطوط غير المرغوب فيها على الوجه لذلك، من الضروري تغذية البشرة وتزويدها باحتياجاتها من الكولاجين للحفاظ على نضارتها والحصول على بشرة مشدودة تابعونا لنقدم لكم أفضل الطرق لتحضير كولاجين طبيعي في المنزل لشد تجاعيد البشرة.

كولاجين طبيعي لشد تجاعيد البشرة

هل تعلمين، سيدتي، أنك تستطيعين تحضير أقوى كولاجين طبيعي في المنزل بكل سهولة إذا قمتِ بإحضار المكونات التالية؟ تابعي معنا لتتعرفي عليها.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من زيت اللوز المر.

ملعقة منزيت الزيتون.

عصير ليمونة.

ملعقتان من النشا.

ملعقتان من مسحوق لبان الذكر.

ماء منقوع لبان الذكر.

طريقة تحضير كولاجين شد تجاعيد البشرة

في وعاء صغير، قومي بإضافة المكونات الجافة مثل النشا ومسحوق لبان الذكر، ثم قومي بالتحريك حتى تتمازج المكونات بشكل جيد.

أضيفي مزيج الزيوت إلى المكونات الجافة، ثم قومي بإضافة الزبادي وعصير الليمون وقلبي حتى تحصلين على قوام مشابه للعجين.

قومي بإضافة كمية قليلة من ماء لبان الذكر لتحصلي على ماسك كريمي جاهز للاستخدام.

طريقة استخدام كولاجين شد تجاعيد البشرة