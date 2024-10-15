انت الأن تتابع خبر نعيم قاسم:نحن أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم خلال فيديو ظهر فيه اليوم الثلاثاء : إن إسرائيل ومن وراءها يقاتلون ويرتكبون المجازر ونحن في وضع يتطلب أن نتخذ موقفا.



وأضاف قاسم: "نحن أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية الأميركية"، و أمل حزب الله هو النصر الذي لا حدود له.



ووصف إسرائيل، بـ الكيان الغاصب المحتل الذي يشكل خطرا حقيقيا على المنطقة والعالم.



وأوضح ان إسرائيل تراهن على الإجرام الذي يرعب الآخرين والتبني المطلق من أميركا والزمن.



كما اكد على حق الفلسطينيين القيام بعمل يطرد الاحتلال ويهز حضوره ويمنعه من الاستمرار.



وأعلن تضامنه للفلسطينيين مساندة للحق لأنهم أصحاب حق، لدفع الخطر عنهم ومنعا لتوسع إسرائيل.

