نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر هجرس: ياسمين صبري كانت بتناديني يا "أونكل" في "الديزل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان تامر هجرس عن كواليس فيلم "الديزل"، والمواقف التي جمعت بينه وبين النجم محمد رمضان، والفنانة ياسمين صبري، وذلك خلال لقائة في برنامج تفاصيل" التي يقدمة الإعلامية نهال طاير عبر شاشة صدي البلد.

وقال تامر هجرس: "ياسمين صبري ممثلة جميلة للغاية وكانت تسألني قبل التصوير هو حضرتك عندك بنات فعلًا".

وتابعت: "ياسمين صبري بتضحكني وهي ممثلة شاطرة ولذيذة وكانت بتناديني يا أونكل رغم إن فرق السن مش كبير هما كام سنة بس

وحرص تامر هجرس علي نفس حدوث خلافات بينه وبين محمد رمضان في الكواليس موضحا: "موضوع الخلافات ربما تم الترويج له من جانب الشركة المنتجة حتى يحصل العمل على إيرادات قوية وقت عرضه بالسينمات"، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أجر لمشاركته في الفيلم، وشارك في العمل مجاملةً لكريم السبكي ومحمد رمضان.