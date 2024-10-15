موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية مباراة إسبانيا وصربيا وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تقام مباراة إسبانيا وصربيا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 1 بنقل أحداث اللقاء وسيقوم أحمد البلوشي بالتعليق على أحداث المباراة.

يدخل منتخب إسبانيا المباراة من أجل خطف الصدارة وكذلك تحقيق الفوز أمام الفريق الوحيد الذي عجز عن هزيمته، حيث تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب.

ويحتل منتخب اللاروخا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وجاء منتخب الدنمارك في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويحتل منتخب صربيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويتذيل منتخب سويسرا المجموعة بلا رصيد من النقاط.