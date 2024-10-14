شكرا لقرائتكم خبر عن بملابسها الداخلية فقط.. أصغر نجمات مسلسل باب الحارة تصدم الجميع بظهور فاضح ومثير.. والجمهور يعلق "اباحية من دون لزوم" .. شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة السورية شمس بسام الملا، مساء اليوم الأحد صوراً جديدة اثارت موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت شمس الملا خلال الصور التي نشرتها قبل قليل على حسابها الرسمي بالانستجرام، وهي ترتدي بنطلون جنز قصير جداً، ولا يغطي سوى جزء قليل من فخذيها.

وانهالت التعليقات الغاضبة على صور شمس الملا بسبب صورها الجريئة، التي تشبه الملابس الداخلية الى حداً كبير.

متابع يحمل اسم علي بيجو علق على الصور بقوله :"اباحية من دون لزوم، ماعندك شي اضافة يميزك" ، اما متابع اخر يحمل ايضاً اسم علي. فكان له رأي اخر وشبه الفنانة شمس بالشوكولاته الجلاكسي، واصفاً اياها بالقشطة والعسل.



تجدر الإشارة بأن شمس الملا هي ممثلة سورية، والدها المخرج بسام الملا الذي لمع اسمه اثناء اخراجه للأجزاء الأولى من مسلسل "باب الحارة".

وتخرجت شمس الملا من المعهد العالي لفنون المسرح، واقتحمت الدراما في سن مبكر وكانت اول مشاركة لها في الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة، والذي لعبت فيه دور شاب متخفي لتنتقم لوالدها الذي قتله الفرنسيون.

ومؤخراً انتقلت شمس الملا للعمل كموديل في مدينة دبي.