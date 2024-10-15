نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية عبر منصة وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بدء استقبال طلبات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور لعام 1446 باستخدام رقم الهوية الوطنية، ويأتي هذا البرنامج ضمن الجهود الرامية لتقديم دعم مالي للأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة داخل المملكة، وضمان حياة كريمة للمواطنين السعوديين.

وتوضح بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في الخطوات التفصيلية حول كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى استعراض الشروط الأساسية للحصول على الدعم.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتسهيل عملية الاستعلام والتحقق من أهلية الضمان الاجتماعي، منصة إلكترونية مخصصة يمكن من خلالها للمواطنين الاستعلام بسهولة عن حالة أهلية الضمان الاجتماعي المطور باستخدام رقم الهوية.. وإليك خطوات الاستعلام:

يجب الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي عبر الرابط: hrsd.gov.sa.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا لم يكن لديك حساب مسبق، يمكنك إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول، توجه إلى قسم "الملف الموحد"، وهو القسم الذي يتيح لك تحديث بياناتك الشخصية المطلوبة. يشمل ذلك معلومات مثل الاسم، الدخل الشهري، وبيانات السكن كما هو مسجل في العنوان الوطني.

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، تأكد من صحة المعلومات المدخلة. تأكيد صحة المعلومات أمر بالغ الأهمية لضمان الحصول على الدعم المطلوب.

بعد الانتهاء من تعبئة البيانات والتأكد منها، يمكنك الضغط على زر "حفظ"، ثم الانتقال إلى خيار "التحقق من الأهلية" لمعرفة ما إذا كنت مؤهلًا للحصول على الضمان الاجتماعي المطور.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور لعام 1446

وللحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. من بين هذه الشروط: