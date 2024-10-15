نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة صبري لـ شوق الموسوي: "انتي نجمة والناس كلها بتحبك.. ومفيش ست تقدر تتحمل اللي حصلك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الإعلامية مروة صبري علي توجية رسالة للفنانة الكويتية شوق الموسوي، بعد حديث الأخيرة عن معاناتها مع أسرتها، وبالأخص بشأن أختها الصغيرة التي تزوجت من طليقها، مما تسبب لها بألم كبير، وذلك خلال تقديم برنامجها "قعدة ستات" على شاشة ألفا اليوم.

وقالت مروة صبري: “مفيش ست في الدنيا تقدر تتحمل 1% من اللي حصل للفنانة شوق الموسوي، إنتو فاهمين يعني إيه أخت تاخد طليق أختها، فاهمين القهرة والندالة؟! أختي اللي صرفت عليها وربيتها واشتريت لها بيت وشقيت عليها، تروحي تقهريني وتكسريني وتمرضيني نفسيا وتاخدي طليقي تتجوزيه!”

دعت مروة صبري الفنانة شوق الموسوي إلى تجاوز أحزانها، قائلة: "إنت ست بطلة وقوية وأكيد ربنا عايزك تبقي أقوى، وإنت النهاردة نجمة الناس كلها بتحبك وبتدعيلك".

وأكملت، إنما تزعلي وتتقهري من أختك اللي حتة منك".