إنجازات أشرف زكي.. كيف ساهم في تطوير الفنون المسرحية في مصر؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

يسابق فريق عمل مهرجان نقابة المهن التمثيلية الزمن لإنهاء التحضيرات اللازمة لحفل ختام المهرجان، المتوقع أن يكون حدثًا مميزًا يتناسب مع أهمية المهرجان.

ويترقب الجمهور مشاركة العديد من نجوم الفن في الحفل، الذي يعد بتقديم مفاجآت خاصة.

في ذات الوقت، تعمل لجنة التحكيم على صياغة توصيات المهرجان، والتي سيتم الإعلان عنها قبيل توزيع الجوائز.

الورش والعروض المسرحية تستمر وسط إقبال جماهيري واسع



تتواصل فعاليات المهرجان في مختلف المسارح بالقاهرة والإسكندرية، حيث يشهد الجمهور عروضًا مميزة يقدمها الشباب على مسارح النهار، الفلكي، الهوسابير، ونهاد صليحة.

وقد أظهر الجمهور اهتمامًا غير مسبوق بهذه العروض، ما يعكس تعطشهم للمسرح الجاد.

كان عرض "ابن الشدة" قد قدم أمس على مسرح الفلكي كآخر عرض للمهرجان في هذا المسرح، حيث امتلأ المسرح بعشرات الفنانين السكندريين الذين حضروا لدعم المخرج أحمد عبد الجواد ومصمم الإضاءة إبراهيم الفرن.

تصريحات نقيب المهن التمثيلية عن نجاح المهرجان



عبّر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس المهرجان، عن سعادته الكبيرة بنجاح المهرجان هذا العام، مؤكدًا أن الجمهور قد عاد إلى المسرح بقوة.

وأشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته العروض المسرحية، موضحًا أن الشعار الذي رفعه المهرجان "المسرح للجمهور" أثبت فعاليته.

وأضاف د. أشرف زكي: "كان هدفنا في هذه الدورة أن نقدم مسرحًا يستمتع به الجمهور ويناقش قضاياهم، بعيدًا عن عروض تقتصر على لجنة التحكيم فقط، لقد سعينا لتقديم أعمال تصل للجمهور وتتمكن من التواصل معهم، وهو ما تحقق بوضوح."

جودة العروض وجديتها



أكد نقيب المهن التمثيلية أن معظم عروض المهرجان كانت جادة ومنضبطة، وتمكنت من الحفاظ على صلتها بالجمهور.

هذا الإنجاز يعد أحد أهم نجاحات المهرجان، حيث تمكنت العروض من توصيل رسالتها للجمهور الذي يعتبر جزءًا أساسيًا في العملية المسرحية.

عروض اليوم وورش العمل



سيتمكن جمهور المهرجان اليوم من حضور عرضين مميزين؛ الأول هو "بنت القمر" تأليف محمد السوري وإخراج إسراء أحمد، والذي سيعرض في تمام الساعة الثامنة على مسرح النهار، أما الثاني فهو "11-11" تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج محمد علاء الدين، ويعرض على مسرح نهاد صليحة في الساعة العاشرة مساءً.

بينما تستمر الورش التدريبية في كل من القاهرة والإسكندرية، مواصلة جذب المهتمين بالفن المسرحي.