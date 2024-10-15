الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - العربية نت _ خفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري، مرجعة ذلك إلى ضعف مستوى الطلب في الصين، وقالت إن السوق ستشهد فائضا كبيرا في عام 2025 إذا لم يحدث أي اضطراب كبير للإمدادات.

وتوقعت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن ينمو الطلب الصيني بنحو 150 ألف برميل يوميا فقط في عام 2024، بعد أن انخفض الاستهلاك بنحو 500 ألف برميل يوميا في أغسطس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهو انخفاض للشهر الرابع على التوالي.

وأكد التقرير على أن مستوى الطلب الصيني هو السبب الرئيسي في تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط.

وتعليقاً على التوتر بين إيران وإسرائيل، قالت الوكالة إن القدرة الإنتاجية الاحتياطية لدى “أوبك+” عند مستويات تاريخية مرتفعة.

يشار إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خفضت أمس الاثنين، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 لتعكس البيانات الصادرة حتى الآن هذا العام وخفضت أيضا التوقعات للعام المقبل، وهي المرة الثالثة على التوالي التي تعدل فيها المنظمة التوقعات بالخفض.

ويسلط خفض التوقعات الضوء على المعضلة التي تواجه تحالف أوبك+، الذي يضم “أوبك” وحلفاء مثل روسيا، إذ يعتزم التحالف البدء في زيادة الإنتاج في ديسمبر بعد تأجيل هذه الخطوة في وقت سابق بسبب انخفاض الأسعار.

وقالت “أوبك” في تقريرها الشهري الذي أصدرته أمس إن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.93 مليون برميل يوميا في عام 2024، مقابل 2.03 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة الشهر الماضي.