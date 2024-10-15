بدء فعاليات مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة بالسلام الوطني

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أحمد جودة - القاهرة - بدء فعاليات مهرجان الأفلام القصيرة بالسلام الوطني

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية للأفلام القصيرة لتوزيع جوائز النسخة الأولى من المسابقة وذلك بحضور الفنانة الكبيرة سوسن بدر وعدد آخر من الشخصيات السينمائية المؤثرة في مجال السينما.

بدء فعاليات مهرجان الأفلام القصيرة بالسلام الوطني



بدأت منذ قليل الفعاليات الأولى لمهرجان Vs Film للأفلام القصيرة جدا بالسلام الوطني، ومن ثم عرض برومو صغير عن الأفلام القصيرة وبرومو آخر لمهرجان Vs Film للأفلام القصيرة جدا.

البوستر الرسمي لمهرجان Vs Film للأفلام القصيرة

الفنانة إلهام شاهين رئيس شرف مهرجان الأفلام القصيرة



وعلى هامش النسخة الأولى من مهرجان الأفلام القصيرة تحضر الفنانة إلهام شاهين بكونها رئيس شرف مهرجان Vs للأفلام القصيرة جدا.

تفاصيل مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة

يقام مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة اليوم في أكاديمية الفنون في تمام الساعة الخامسة مساءًا، ومن المقرر أنه يقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية والفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان وبحضور الفنانة الكبيرة سوسن بدر والدكتور وليد شوشة عميد المعهد العالي للنقد الفني والدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان والسيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان وعدد من السينمائيين والنقاد.

جوائز الفائزين في مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة

من المقرر أن يتسلم الفائزون في مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة جوائز مالية قدرها 30 ألف جنيه حيث يحصل الفائز بالمركز الأول علي 15 ألف جنيه والثاني علي 10 آلاف جنيه والثالث علي 5 آلاف جنيه.