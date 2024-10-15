انت الأن تتابع خبر نوع طعام شهير يحميك من طنين الأذن.. تناوله وسترى النتيجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت بعض الابحاث العلمية الحديثة مؤخرا من داخل مستشفى بريجهام، أنه في حين تناول الأسماك بصورة منتظمة فإن هذا يخفض من معدل خطر الإصابة بطنين الأذن لدى السيدات، حيث وجد الباحثون أن عند تناول الأطعمة البحرية باستمرار فإن هذا يرتبط ارتباط وثيق بتقليل معدل خطر الإصابة بطنين الأذن المستمر بنسبة تصل لحوالي 13% لدى كل من تناولن هذه الوجبة بشكل اسبوعي، وما يصل لحوالي 23% لدى من تناولن حوالي وجبتين كل أسبوع، وبنسبة تبلغ ما يقارب من 21% لمن قام تناول حوالي 4 وجبات أو أكثر من هذا في الأسبوع.

تناول السمك يقلل من الاصابة بطنين الأذن

كما اوضحت أيضا هذه الدراسة إلى ضرورة تناول على الاقل وجبتين ل 3 وجبات من السمك كل أسبوع، تبعا لموقع “مديكال إكسبريس، حيث صرحت نتائج هذه الدراسة العلمية ارتباط كبير جدا بين ارتفاع في تناول سمكة التونة، وكذلك الأسماك التي تحتوي على كمية قليلة من اللحوم بجانب والمحار، وبين تقليل معدل مخاطر الإصابة بمرض طنين الأذن.

فوائد تناول السمك على الصحة