نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة السويس يزور مصابي حادث الجلالة ويوجه بدعم طبي شامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص جامعة السويس على دعم المجتمع المحلي، قام صباح اليوم الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، بزيارة تفقدية لمصابي حادث أتوبيس الجلالة الذي وقع أمس، حيث يرقد المصابون في مستشفى المجمع الطبي بالسويس. وقد رافق حنيجل خلال الزيارة كل من الأستاذ الدكتور عز الدين حسيني جاد، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة دعاء محمد سيد، عميدة كلية الطب، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

تهدف الزيارة إلى الاطمئنان على حالة الطلاب المصابين الذين تعرضوا للحادث الأليم أثناء رحلتهم، والوقوف على احتياجاتهم الطبية والدعم النفسي المقدم لهم. وخلال الزيارة، أكد رئيس الجامعة أن كافة إمكانات الجامعة من كوادر طبية، سواء من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب أو أطقم التمريض، ستكون في خدمة المصابين، بالتعاون الكامل مع الفرق الطبية العاملة في المستشفى.

وقد وجّه حنيجل بتوفير جميع الأطقم الطبية اللازمة من الجامعة للمساعدة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة للطلاب المصابين. وأشار إلى أن الجامعة ستعمل على توفير الدعم الطبي المطلوب لضمان تعافي الطلاب في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على جاهزية الفرق الطبية للتدخل عند الحاجة. كما أكد حنيجل على أهمية التكامل بين الجامعة والمستشفى لضمان تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.

وفي سياق موازٍ، أعلن رئيس الجامعة عن إطلاق حملة للتبرع بالدم على مدار يومين، تبدأ من اليوم في مقر الجامعة أمام كلية الآداب. وتهدف الحملة إلى توفير كميات كافية من الدم لدعم المصابين، حيث دعا رئيس الجامعة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة للمشاركة في هذه الحملة الإنسانية.

وأثناء زيارته للمستشفى، التقى حنيجل ببعض أهالي المصابين، حيث قدّم لهم خالص تمنياته بالشفاء العاجل لأبنائهم، مؤكدًا على استعداد الجامعة لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة، سواء المادي أو المعنوي، لضمان راحة وسلامة الطلاب.

من جهتها، عبّرت عميدة كلية الطب، الأستاذة الدكتورة دعاء محمد سيد، عن استعداد الكلية لتقديم كل ما يلزم من دعم طبي ومتابعة لحالة المصابين، مشيرة إلى أن هناك فريقًا طبيًا متخصصًا من أعضاء هيئة التدريس يتواجد بشكل دائم في المستشفى لمتابعة التطورات.

تأتي هذه الزيارة والحملة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها جامعة السويس لتعزيز دورها المجتمعي وتقديم الدعم اللازم في الأوقات الحرجة، حيث تحرص الجامعة على التواصل المستمر مع الجهات الصحية وتقديم كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.