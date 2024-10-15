الحوار الوطنى ينشر التحليل الرباعي للدعم العيني لزيادة وعي المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:33 مساءً - بهدف نجاح وصول دعم الدولة ومساعداتها إلى المستحقين وتلبية متطلبات المواطنين المختلفة من الاحتياجات والسلع الأساسية، قال الحوار الوطنى إنه سيناقش هذه القضية للوصول إلى حلول من شأنها تضع المواطن أولا.





وأوضح الحوار الوطنى عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعى، أن زيادة وعي المواطنين بكافة جوانب القضايا التي يناقشها الحوار من أهم أولويات الحوار الوطني، لذلك تم رصد التحليل الرباعي للدعم العيني.

وأشار الحوار الوطنى إلى نقاط القوة أنه يوفر السلع الأساسية بشكل مباشر، مما يرسخ للمواطن حرص الحكومة على تحسين مستوى المعيشة، وإشراك المجتمع المدنى في توزيع الدعم

أما نقاط الضغف تتمثل في تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، كما أن دعم الغذاء لا يعود بالضرورة على الأكثر احتياجاً، وعدم كفاية الحصص التموينية لتغطية احتياجات الأسر، صعوبة تحديد طبقات لاستهداف طبقاً لمستويات دخول الأفراد، سواء في القطاع الحكومى أو الريفى أو الخاص، كما قد يؤدى إلى اعتماد الفئات المستفيدة على الدعم بدلاً من تحقيق الإستقلالية، وأيضاً زيادة تكلفة النقل والتوزيع للسلع.

وفيما يتعلق بالتهديدات فإنها تتمثل في زيادة الأسعار العالمية أو نقص في الموارد قد تؤثر سلباً على هذا النظام، والهدر المستمر للسلع أثناء التوزيع، قد يؤدى إلى زيادة نسب الفساد في المنظومة، وفى حالات الطوارئ ستكون هناك تحديات فورية في توزيع الدعم.

أما الفرص، فتكمن في استخدام التكنولوجيا لتحسين توزيع الدعم وزيادة الشفافية، وسهولة تحديد المستحقين، وإمكانية الشراكة مع شركات لتحسين الكفاءة.