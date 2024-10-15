شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. رزان مغربي تتحدى صافيناز فى الرقص والنتيجة مفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - سعد محمود - رزان مغربي وجهت سؤال لصافيناز إن كان لديهم في أرمينيا أعراس شعبية كما هو الحال في الوطن العربي وردت الراقصة الأرمنية بالقول أن “الدبكة” بالأساس هي أرمنية وبلاد الشام أخذوها من الأرمن!

وفي لقطة طريفة، تحدت رزان مغربي صافيناز بأن تريها الدبكة وترقص معها على المسرح فكان هذا الفيديو شاهدوه:

وصلة رقص لـ رزان مغربي على أنغام الليلة دوب

أثارت الفنانة اللبنانية رزان مغربي جدلا واسعًا بعدما نشرت مقطع فيديو عبر خاصية ستورى بحسابها بتطبيق إنستجرام ظهرت فيه مرتدية مايو بكيني، وظهرت الفنانة رزان مغربى ترقص على أنغام اغنية “اللية دوب” للمطرب مصطفى قمر.