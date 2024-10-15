مال وأعمال

35 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر 35 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:13 مساءً - العربية.نت_ شهدت العلاقات بين مصر والسعودية العديد من المحطات البارزة في السنوات الأخيرة، منها إعلان صفقات بقيمة 30 مليار دولار أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة في عام 2021.

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وغادر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى مصر، اليوم الثلاثاء، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وتجاوزت استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار حتى نوفمبر 2023.

كما قدم الصندوق السعودي للتنمية 32 قرضاً لمصر بقيمة تقارب 3 مليارات دولار لتمويل مشاريع في قطاعات عدة.

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ودعمت السعودية الاقتصاد المصري عبر تقديم ودائع للبنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار.

وتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ ‏‎حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023.

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ووفقا لبيانات اتحاد الغرف التجارية السعودي، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر، يبلغ حوالي 48 مليار ريال، فيما تقدر قيمة الواردات السعودية من مصر بـ 20 مليار ريال، والصادرات السعودية إلى مصر تصل إلى 28 مليار ريال.

وتعتبر مصر الشريك التجاري السابع للمملكة.

وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركة سعودية في مصر.

ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية.

وتشمل أهم الواردات السعودية من مصر، منتجات معدنية، الفواكه، المنتجات النباتية، المعادن العادية ومصنوعاتها، ومواد غذائية محضرة.

أما أهم الصادرات السعودية إلى مصر، فتشمل منتجات معدنية، ألبان ومصنوعاتها، منتجات كيميائية عضوية، ألمنيوم ومصنوعاته، وورق وورق مقوى.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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