نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس “الوطنية للصحافة” يستقبل السفير القطري بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عُمق العلاقات المصرية القطرية، وأهمية تطوير التعاون المشترك بين المؤسسات الصحفية المصرية والقطرية خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، طارق علي فرج الانصاري سفير قطر لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

شهد اللقاء استعراض آفاق التعاون المشترك بين المؤسسات الصحفية القومية المصرية ونظيرتها القطرية، بما يعكس العلاقات التاريخية التي تجمع الدولتين، خاصةً مع التحديات العالمية التي تواجهها المنطقة العربية.

وأوضح المهندس عبدالصادق الشوربجي أن الصحافة القومية المصرية تقف دائمًا بجانب كل ما يدعم الأمن القومي المصري والعربي، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز القوى الناعمة الهادفة إلى تحقيق التقارب بين الشعوب العربية.

وأوضح السفير طارق فرج الأنصاري سفير قطر لدى مصر أهمية الدور المأمول من الصحافة المصرية والقطرية، في إبراز التنسيق الدائم بين القيادة السياسية بالدولتين، خاصةً تجاه القضايا المرتبطة بواقع ومستقبل المنطقة العربية، مشيرًا إلى الدور المحوري لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، في جهود الوساطة الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وأكد أن الفترة القادمة سوف تشهد خطوات ملموسة في التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة، ومريم الشيبي نائب السفير القطري.