حقيقة استيقاف شخص بكمين أمنى فى الجيزة واصطحابه إلى قسم الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق "تيك توك"، يزعم خلاله أحد الأشخاص بقيام رجل شرطة بإستيقافه بأحد الأكمنة بالجيزة وإصطحابه لقسم الشرطة دون مبرر.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 أكتوبر الجارى وحال تحقق رجال الشرطة بأحد الأكمنة بالجيزة من شخصية المذكور، إعترض على ذلك فتم إصطحابه إلى ديوان القسم لفحص موقفه وتم صرفه خلال 10 دقائق من ديوان القسم، عقب التأكد من أنه غير مطلوب على ذمة قضايا "دون وجود أى تجاوزات".

وقالت الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة.