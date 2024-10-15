نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شروط التسجيل في مسابقة معلم مساعد 2025 بعد موافقة الحكومة وموعد التقديم الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء، الموافقة على التعديلات المقدمة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن شروط التسجيل في مسابقة "معلم مساعد" الجديدة، وجاء ذلك القرار ضمن جهود الدولة لسد العجز في عدد المعلمين بمختلف الإدارات التعليمية، وتقديم فرص توظيف جديدة للمعلمين الذين عملوا سابقًا في المدارس الحكومية. في هذا المقال، نستعرض أهم شروط التسجيل في المسابقة، موعد التقديم، والمتطلبات الرئيسية التي حددتها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تفاصيل الموافقة على التعديلات الخاصة بمسابقة معلم مساعد

وشهد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على تعديلات مقترحة تخص قانون التعليم، وتحديدًا المادة رقم (4) الخاصة بالتوظيف، وتمت الموافقة على تعديل القانون رقم 428 لعام 2013، الصادر لتحديث تنظيم التوظيف في قطاع التعليم، والذي يستند إلى القانون الأساسي رقم 139 لسنة 1981.

وبموجب هذه التعديلات أصبح بإمكان المعلمين الذين سبق لهم العمل في المدارس الحكومية التقديم في مسابقة "معلم مساعد"، بشرط أن تتوافر لديهم شروط وأحكام التسجيل التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

شروط التسجيل في مسابقة معلم مساعد 2025

كما وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لمسابقة "معلم مساعد" التي ستبدأ في شهر يناير 2025. أهم هذه الشروط تشمل:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحاصلًا على بطاقة شخصية سارية.

يُشترط أن يتمتع المتقدم بسمعة طيبة وسلوك حسن، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا جنائية أو قضايا تتعلق بالشرف.

يجب على المتقدمين اجتياز الاختبارات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. هذه الاختبارات تهدف إلى قياس مدى كفاءة المتقدمين ومعرفتهم بالمهارات المطلوبة للتدريس.

أن يكون المتقدم قد اجتاز الفحوصات الطبية المطلوبة التي تثبت لياقته الصحية للعمل في مجال التدريس.

فتح باب التقديم للمسابقة في يناير 2025، ويتعين على الراغبين في التسجيل الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل الوزارة.

يتعين على المتقدمين التقديم للوظائف المتاحة في الإدارة التعليمية التابعة لمحل إقامتهم، حيث سيتم فتح باب التقديم على مستوى الجمهورية لسد العجز في المعلمين المطلوبين بكل إدارة تعليمية.

موعد التقديم الرسمي لمسابقة معلم مساعد

وقال مجلس الوزراء، إن التقديم في مسابقة "معلم مساعد" الجديدة سيبدأ رسميًا في شهر يناير 2025، وسيتم إعلان فتح باب التقديم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، فضلًا عن تفاصيل أخرى تتعلق بالمسابقة. يجب على المتقدمين متابعة المنصات الرسمية للوزارة للتعرف على المواعيد الدقيقة والإرشادات الخاصة بالتقديم.