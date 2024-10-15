نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - التفاصيل الكاملة لتطبيق التوقيت الشتوي 2024-2025 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب العديد من المواطنين موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث يتساءل الكثيرون عن آلية تغيير الساعة في هذا التوقيت وما إذا كانت ستتقدم أم ستتأخر بمقدار 60 دقيقة.

ما هو التوقيت الشتوي؟

ويعتمد التوقيت الشتوي على تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عن التوقيت الصيفي، الذي كانت مصر قد أعادت العمل به بعد توقف دام 7 سنوات، حيث بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، ووفقًا لبيانات مجلس الوزراء، كان يتم تقديم الساعة في التوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، بينما يتم تأخيرها في التوقيت الشتوي.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024-2025

وبحسب القانون رقم 24 لسنة 2023، تُحدد الساعة القانونية في مصر بتقديمها 60 دقيقة في التوقيت الصيفي بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، كما سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس الأخير من أكتوبر.

أهمية التوقيت الصيفي والشتوي في مصر

أعادت الحكومة تطبيق التوقيت الصيفي في إطار جهودها لترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك الكهرباء، البنزين، السولار، والغاز، وقد أقر مجلس النواب هذا النظام بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة.

كيفية تطبيق التوقيت الشتوي

وبموجب القانون، سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند انتهاء التوقيت الصيفي والبدء في التوقيت الشتوي، وسيتم هذا التأخير في يوم الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام، حيث ستعود الساعة إلى وضعها الطبيعي بعد تقديمها 60 دقيقة خلال فترة التوقيت الصيفي.