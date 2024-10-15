نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق وتشميع 17 منشأة لتحويلهم من الغرض السكني لمحال تجارية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة كرداسة وأحياء الطالبية والوراق في تنفيذ قرارات غلق وتشميع لعددا من الوحدات السكنية التي تم تحويلها بالمخالفة لنشاط تجاري.

وذلك دون الحصول علي التراخيص اللازمة ولم يتم السير في إجراءات التصالح الخاصة من قبل الملاك وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء.

شملت الحملات غلق وتشميع ٧ منشأت بقرية ناهيا بمركز كرداسة و٤ منشأت بطريق كورنيش النيل بالوراق و٦ منشأت بشارعي فيصل والعريش بحي للطالبية وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.

وتناشد محافظة المواطنين بسرعه التوجه للمراكز التكنولوجية للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات تحويل الوحدات السكنية للنشاط التجاري في حال وجود مخالفات مثيله قبل تنفيذ الإجراءات القانونية حيالها وفقًا للقانون حفاظًا على مقدراتهم.

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