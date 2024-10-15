نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. أرلا فودز الدنماركية تتقدم بعرض للاستحواذ على دومتي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:19 مساءً - دوت الخليج – قدمت أرلا فودز عرضًا غير ملزم لشراء أغلبية أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، وهي شركة مدرجة بالبورصة تضم حوالي 4000 موظف وموقعين للإنتاج في مصر.

قالت أرلا فودز، في بيان، إنها قدمت عرضًا غير ملزم لشراء أغلبية أسهم دومتي، بسعر 31.48 جنيه مصري للسهم، بما يعادل نحو 8.9 مليار جنيه (183 مليون دولار أمريكي بسعر صرف اليوم) مقابل 100% من الأسهم.

وأغلق سهم دومتي تعاملات اليوم عند 18.03 جنيه للسهم، ما يعني أن سعر السهم في الصفقة يزيد بنحو 74.6% عن السعر السوقي.

وأضافت الشركة، في البيان، أنه من المتوقع أن يستمر الملاك الحاليون، عائلة الدماطي، في المساهمة إلى جانب أرلا، وسيستمر محمد الدماطي في منصب الرئيس التنفيذي. وتعتزم أرلا شطب الشركة من البورصة المصرية.

ويخضع العرض غير الملزم لفحص دقيق ومراجعة نهائية وموافقة الشركات والجهات التنظيمية.

وقال كيم فيلادسين، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أرلا فودز: “سوق الألبان في مصر كبيرة، ودومتي هي لاعب رائد في تلك السوق والشركة متوافقة تمامًا مع استراتيجيتنا في مصر. نحن ننظر الآن في التفاصيل قبل أن نقرر ما إذا كنا سنمضي قدمًا في شراء الشركة”.

وتتمتع أرلا فودز بحضور قوي وطويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي أكبر منطقة تجارية للشركة خارج أوروبا.

وأضاف كيم فيلادسين: “إن التوسع في مصر هو خطوة طبيعية في رحلتنا لخدمة جميع مستهلكينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أفضل، وتعزيز التزامنا بالإنتاج الإقليمي وضمان استمرارنا في تقديم منتجات ألبان عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلائم التفضيلات الإقليمية”.

نظرًا لأن دومتي شركة مدرجة، فإن العرض غير الملزم هو معلومات عامة. ولم تدل آرلا فودز بأي تعليقات أخرى على العرض.

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