نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يوجه بتنسيق الرعاية الصحية لطلاب جامعة الجلالة المصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكثيف التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، بهدف تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للطلاب المصابين في الحادث الأليم الذي تعرض له طلاب جامعة الجلالة.

وجاءت توجيهات الوزير خلال اجتماع موسع ضم كل من الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني، مستشار الوزير للسياسات الصحية وعميد كلية الطب جامعة الزقازيق. حيث تم الاتفاق على آليات واضحة لضمان سرعة استجابة المستشفيات وتوفير الرعاية اللازمة للطلاب المتأثرين.

وأشار الدكتور عاشور إلى أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات جامعة الزقازيق والعاشر من رمضان، وهما المستشفيان الرئيسيان في إقليم القناة، لضمان توفير أماكن كافية لاستقبال جميع المصابين، كما تم التأكيد على تجهيز أطقم طبية متخصصة من كلية الطب بجامعة الزقازيق، لدعم المجمع الطبي في السويس، لتقديم العناية الطبية اللازمة على أكمل وجه.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام الوزارة بتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للطلاب، خاصة في الأوقات الحرجة، حيث يمثل سلامتهم وصحتهم أولوية قصوى.

كما دعا الدكتور عاشور جميع الجهات المعنية إلى التعاون والتكاتف لضمان تقديم الرعاية الكاملة والمستدامة للطلاب، مشددًا على ضرورة استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتلبية احتياجاتهم الصحية.