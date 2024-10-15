المتحدة للرياضة تهنئ المنتخب للوطني بالتأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:29 مساءً -

هنأت شركة المتحدة للرياضة، المنتخب الوطنى بالتأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025، بعد فوزه اليوم على موريتانيا بهدف للاشئ، ليضمن ذلك الفراعنة الصعود إلى النهائيات الأفريقية.





وحصد منتخب مصر بقيادة حسام حسن بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء.

وحقق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رقما تاريخيا لم يتحقق من قبل بالفوز في 4 مباريات متتالية، في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا، لأول مرة في التاريخ بعد فوز المنتخب على موريتانيا على ملعب الأخير بهدف مقابل للاشئ أحرزه إبراهيم عادل .

كان حسام حسن، حقق رقما تاريخيا لم يتحقق منذ 23 عاما، بعد الفوز فى مباراة موريتانيا بالجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استطاع الفوز في 3 مباريات متتالية، في بداية مشواره في التصفيات، لأول مرة منذ تصفيات 2001، أي منذ 23 سنة و9 شهور، والمفارقة أن حسام حسن كان شريكا في المرتين، الأولى كلاعب في 2001 وكان الجوهري مديرا فنيا، والمرة الثانية هو المدير الفني لكتيبة الفراعنة قبل أن ينجح فى كسر هذا الرقم ويحقق الفوز الرابع علي التوالي فى التصفيات لأول مرة فى تاريخ المنتخب.