حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية يرتفع 32.7% إلى 6.5…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:19 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بنسبة 32.7% ليصل إلى 6.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وصعدت الصادرات السعودية لمصر إلى 4.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 34.3%.

كما نمت الصادرات المصرية للسعودية إلى 2.2 مليار دولار نفس الفترة مقابل 1.7 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 29.4%.

وتصدرت الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.8 مليار دولار قائمة أهم السلع التي صدرتها السعودية إلى مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، تليها لدائن ومصنوعاتها بقيمة 854 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية عضوية بقيمة 178 مليون دولار.

واحتل الأمنيوم ومصنوعاته المرتبة الرابعة بقيمة 132 مليون دولار، وخامسًا ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 66 مليون دولار.

وجاء النحاس ومصنوعاته بقيمة 410 مليون دولار في مقدمة أهم السلع التي صدرتها مصر إلى السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، تليها خضر وفواكه 270 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 202 مليون دولار

واستحوذت مجموعة الوقود والزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 175 مليون دولار على المركز الرابع، ثم الحديد ومصنوعاته بقيمة 147 مليون دولار.