الباز يشكر الشركة المتحدة وأكسترا نيوز لإعادة إذاعة حلقة بطل انتصار أكتوبر سمير نوح بعد وفاته

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:29 مساءً - وجه الإعلامى والكاتب الصحفى الدكتور محمد الباز، الشكر لقناة أكسترا نيوز، وللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على إعادة أذاعة شهادة البطل سمير نوح، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذى توفى أمس الأثنين.





ونشر الباز صورة من اللقاء الذى جاء في إطار شهادته ضمن موسم شهادات أيام العزة والكرامة بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على الحرب العظيمة، وكتب الباز على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك":

شكرا اكسترا نيوز… شكرا الشركة المتحدة

اللى فى الصورة ده البطل سمير نوح واحد من أبطال حرب أكتوبر، اللى سجلت شهادته ضمن موسم شهادات أيام العزة والكرامة بمناسبة الاحتفال ب ٥٠ عام على الحرب العظيمة، امبارح البطل سمير نوح توفى ، فقررت قناة اكسترا نيوز إذاعة شهادته، فتأكدت أن هذا المشروع " برنامج الشاهد" واحد من إنجازات الشركة المتحدة التى قدمت له كل الدعم ، وواحد من جهود قطاع الأخبار وقناة اكسترا نيوز المميزة بقيادة صديقى العزيز أحمد الطاهرى.

مرة ثانية شكرا للمتحدة وشكرا لإكسترا نيوز .. وإن شاء الله نواصل العمل فى هذا المشروع