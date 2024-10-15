محمد جبران يحث العمال على بذل الجهود لزيادة الإنتاج للمشاركة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:18 مساءً - دوت الخليج_ شهد محمد جبران ، وزير العمل، في ختام جولته في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” المنعقدة في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك”، برئاسة المهندس محمد ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والتي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع 17 شركة من المنطقة الغربية لمحافظة الإسكندرية.

وتستهدف المبادرة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج، في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان.

كما زار وزير العمل وحدة التحكم للاثيلين في “سيدبك”، كما تفقد شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والتقى مع عدد من العمال، وحثهم على بذل كل الجهود لزيادة الإنتاج للمشاركة بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بالتطور والنهضة التي تشهدها الشركة، والأرباح التي تحققها .

وشارك فى ختام فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا”، بمقر “شركة سيدبك”، 120 عامل يمثلون 17 شركة وهى: شركة اسكندرية للبترول، وشركة أموك للبترول، وشركة اسبك للبترول، وشركة انربك للبترول، وشركة أكبا للبترول، وشركة إيلاب للبترول، وشركة بترومنت للبترول، وشركة جاسكو، وشركة البتروكيماويات، وشركة بتروجيت للخدمات البترولية، وشركة العامرية للبترول، وشركة مصر للبترول، وشركة يونايتد جروب، وسيف فارما، وبيرلا كاربون، وبرميتيون لإطارات السيارات، وشركة إيثدكو .

وأكد وزير العمل خلال اللقاء توعية العمال بالشركات بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل للحفاظ على الأرواح والممتلكات، والمترددين، من مخاطر بيئة العمل، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، والتعرف على مدى إلتزام الشركة بالمحافظة على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، والإلتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية والمعايير الدولية .