مال وأعمال

مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي في قصر الاتحادية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي في قصر الاتحادية من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - أ ش أ_ استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المصري السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر.

predco_adv_2021

وأجريت مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية؛ حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

E-Bank
BonatMisr

ومن المقرر أن يبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعددًا من الملفات السياسية والإقليمية والدولية، بناءً على العلاقات الاستراتيجية العميقة بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي في قصر الاتحادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا