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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي في قصر الاتحادية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - أ ش أ_ استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المصري السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر.
وأجريت مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية؛ حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.
ومن المقرر أن يبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعددًا من الملفات السياسية والإقليمية والدولية، بناءً على العلاقات الاستراتيجية العميقة بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.
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