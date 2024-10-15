أخبار اليمن : ارتفاع عدد ضحايا العدوان على لبنان

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ الثامن من أكتوبر 2023، إلى 2350 شهيداً و10906 مصابين.

وقالت الوزارة في بيان، إن الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من لبنان يوم أمس الإثنين، أسفرت عن استشهاد 41 شخصا، وإصابة 124 آخرين.. مشيرة إلى أن تلك الغارات طالت مناطق في الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل والشمال.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة زاد الكيان الإسرائيلي وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته، لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.