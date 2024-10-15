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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في السعودية يتسارع إلى 1.7% خلال سبتمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - وكالات _ تسارع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي في سبتمبر نتيجة ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء الخامس عشر من أكتوبر عن الهيئة السعودية العامة للإحصاء ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 1.7% الشهر الماضي، مقارنة بزيادة 1.6% في أغسطس.
وبحسب البيانات، زادت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، مقارنة بانخفاض قسم النقل بنحو 3.3%.
وفي ذات السياق، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات في المملكة بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 5.2%.
كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته %1.7 متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.5%.
وفي حين سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.6% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8%.
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