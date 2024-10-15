التضخم السنوي في السعودية يتسارع إلى 1.7% خلال سبتمبر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - وكالات _ تسارع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي في سبتمبر نتيجة ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء الخامس عشر من أكتوبر عن الهيئة السعودية العامة للإحصاء ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 1.7% الشهر الماضي، مقارنة بزيادة 1.6% في أغسطس.

وبحسب البيانات، زادت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، مقارنة بانخفاض قسم النقل بنحو 3.3%.

وفي ذات السياق، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات في المملكة بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 5.2%.

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته %1.7 متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.5%.

وفي حين سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.6% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8%.