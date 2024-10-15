العالم اليوم - مسؤول إسرائيلي: أهداف ضربة إيران واضحة.. الآن هي مسألة وقت

انتم الان تتابعون خبر مسؤول إسرائيلي: أهداف ضربة إيران واضحة.. الآن هي مسألة وقت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن المستوى السياسي في البلاد "قرّر الأهداف التي ستتم مهاجمتها في إيران".

ونقل المصدر عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "الأهداف واضحة - الآن هي مسألة وقت فقط".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت أن القرار بشأن الهجوم على إيران "سيقع على عاتق 3 مسؤولين كبار فقط، وسيتم إطلاع الأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء السياسي الأمني فقط على الخطوط العريضة للقرار".

ويتعلق الأمر بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وأعلن نتنياهو أن إسرائيل ستأخذ بالاعتبار رأي الولايات المتحدة، لكنها ستقرر ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني بناء على "مصلحتها الوطنية"، وفق ما أفاد مكتبه في بيان الثلاثاء.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حذر نتنياهو من استهداف مواقع إيران النووية أو النفطية تفاديا لمزيد من التصعيد في المنطقة ووسط مخاوف حيال أسعار الطاقة في العالم.

وصدر البيان بعدما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الإثنين نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تذكر أسماءهم، أنّ نتنياهو أبلغ بايدن بأن الرد الإسرائيلي سيستهدف مواقع عسكرية في إيران.