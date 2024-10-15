أخبار اليمن : استشهاد أكثر من 11 ألف طالب في غزة

استشهاد أكثر من 11 ألف طالب في غزةكشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم، أن 11406 طلاب استُشهدوا، و18556 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 11292، والذين أصيبوا 17965، فيما استشهد في الضفة 114 طالبا وأصيب 591 آخرون، إضافة إلى اعتقال 439.

وأشارت إلى أن 550 معلماً وإدارياً استشهدوا، وأصيب 3717 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 145 في الضفة.

ولفتت إلى أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها، و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 124 منها لأضرار بالغة، و62 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 84 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن 718 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.