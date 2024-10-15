نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السعودية للشحن" توقع اتفاقية تعاون مع "تجمّع مطارات الثاني" لتعزيز عمليات الشحن الجوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّعت شركة الخطوط السعودية للشحن اتفاقية تعاون إستراتيجية مشتركة مع شركة "تجمع مطارات الثاني" بهدف تعزيز جوانب التعاون بين الطرفين عبر مجالات متعددة ضمن قطاعي الشحن الجوي والخدمات اللوجستية.

وتسعى الشراكة إلى تعزيز العمليات اللوجستية من خلال التركيز على عدة مجالات رئيسية تشمل؛ إطلاق وجهات جديدة وتوسيع قدرات الشحن التي تقدمها شركات النقل الوطنية وتفعيل خدمات الربط البري بين مختلف المطارات وتنفيذ إستراتيجيات تسعير تنافسية مصممة حسب القطاعات والمواسم الرئيسية، مع تبسيط العمليات التشغيلية لخفض التكاليف وتعزيز تجربة العملاء، ودفع عجلة النمو من خلال المبادرات التسويقية والترويجية المشتركة بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وتبادل المعارف تسهم في دعم قطاع الشحن والعمليات اللوجستية.

وأكد الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن تيدي زيبيتز، أن هذه الشراكة الإستراتيجية ستسهم في دفع نمو المحتوى المحلي، ورفع مستوى خدمات نقل الشحن الجوي، وتحسين العمليات اللوجستية عبر شبكتنا، حيث سيتم توحيد الجهود لتعزيز القدرات اللوجستية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، ورفع القدرات اللوجستية في مطارات المملكة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني علي مسرحي، أن هذا التعاون مع "السعودية للشحن"، سيتيح تقديم حلول لوجستية متطورة تسهم في رفع كفاءة وموثوقية خدمات الشحن المقدمة في مطارات المملكة وسنؤدي دورًا محوريًا في دعم أهداف المملكة الطموحة، من خلال تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية وتمكين قطاعات التجارة والنقل وتحسين البنى التحتية لتواكب التطلعات في القطاع اللوجستي.

وأفاد بأن هذه الشراكة تجسد الجهود المتكاملة بين الشركتين لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال تعزيز القدرات اللوجستية للمملكة، ودعم نمو التجارة المحلية والدولية، والاستفادة من المزايا التنافسية لشركتي "السعودية للشحن" و"تجمع مطارات الثاني".