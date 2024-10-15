نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين الشرقية يرأس اجتماع أعمال تحسين المشهد الحضري بالمنطقة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رأس أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم، الاجتماع المرئي لأعمال خطة تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة، بحضور الوكلاء ورؤساء البلديات، وذلك بمقر الأمانة في الدمام.

واستعرض معاليه خلال الاجتماع جائزة التميز البلدي 2024م، والتي تهدف إلى تعزيز أداء الأمانات في مختلف أنحاء المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المدن من خلال تعزيز كفاءة الخدمات البلدية، وزيادة التفاعل المجتمعي، ودعم التنمية المستدامة.

وقدمت غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري في الأمانة، عرضا لأبرز مخالفات التشوه البصري، ومؤشرات التشوه البصري لعام 2024، ورصد التشوهات البصرية في المناطق ذات الأولوية من 01 أغسطس وحتى 15 أكتوبر 2024، ونسبة إنجاز الملاحظات التي تم استقبالها البالغة 93%، ونسبة امتثال المباني.

كما استعرض الاجتماع أعمال الحملة الرقابية على مخالفات الوصول الشامل لذوي الإعاقة، ومناقشة جهود الأمانة في الحد من مخالفات التشوه البصري الناتجة عن الشاحنات الثقيلة، وموائمة العمل مع الجهات ذات العلاقة.