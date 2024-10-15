نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمر بورود.. روبي تخطف الأنظار لها في أحدث حفلاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة روبي الأنظار خلال حفلها الغنائي في نادي سماش، بعدما أطلت على جمهورها بفستان كلاسيكي اللون الأحمر مصنوعا بتصميم من القماش للورود ثلاثية الأبعاد، وصل سعره إلى 30 ألف جنيه مصري.

أحدث أعمال روبي

ومن ناحية أخرى، تجتمع روبي لاول مرة مع منى زكي في عمل درامي جديد، من إخراج محمد شاكر خضير، المقرر بدء التحضير له خلال الفترة المقبلة، وأنباء عن عرضه في 15 حلقة، ومن المقرر عرضة في سباق رمضان 2025.

آخر أعمال روبي

وكان آخر أعمال روبي هو فيلم "عصابة الماكس"، ويشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، ولبلبة وأوس أوس، وحاتم صلاح، ومحمد لطفى، وأحمد فهيم، ومصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف، منهم: أحمد السقا، وصلاح عبد الله، وهشام ماجد، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، وحمو بيكا، الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان، في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

آخر أغاني روبي

وكانت آخر أغنيات روبي هي أغنية لو يرجع وأغنية 3 ساعات متواصلة، وايضا أغنية الليلة حلوة التي طرحتها مؤخرًا من كلمات الشاعر محمد مصطفى ملاك وألحان محمود أنور وميكس وماستر عمرو الخضري وإخراج أحمد عبدالوهاب، وايضا أغنية السنبلاوين من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري وتوزيع رقمي فيرال ويف وتأتي ضمن مجموعة من الأغاني الصيفية التي تطلقها روبي على مدار الصيف

كلمات أغنية السنبلاوين

١٠٠ فل و١٠٠ ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا روحت وجيت حبيت حنيت في السنبلاوين

دا عليهم خفة دم تنسي الهم لو انت في غم الدور يتلم تحلق لباريس يا عريس وتروح السنبلاوين

١٠٠ فل و١٠٠ ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا شكلي هسيب البيت وهعيش في السنبلاوين

دا عليهم حبة بط يحَلوا الشط

تلاقي البلطي في عينك نط

تلاقي المحشي كرنب اتحط يسَمَّع في الصين

زهقنا من لعب الجيام

عايزين نعيش ساعتين في سلام

مبقاش في مَلْكَة خلوها سالكة ماتخلصوا في ٣ كلام

اللي معاك نفسه يلَنك

قلبك دا مع قلبه يسَنك

يفضل يسف وعليك يلف تضحكله يرجع يتَنِك..

اللي تحبه يسف سف

وتجيلوا دوغري يلف يلف

يفضل يلففك المَلَف..