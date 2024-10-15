نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير التركي خلال لقائه بوزير الاستثمار: شركاتنا تسعى للاستفادة من فرص الاقتصاد المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى سفير الجمهورية التركية بالقاهرة صالح موطلو شن بوزير التجارة والاستثمار المصري حسن الخطيب في اجتماع مجموعة سفراء الدول الآسيوية.

وخلال اللقاء أكد حسن الخطيب وزير والاستثمار والتجارة للسفير شن أنه سيتوجه إلى إسطنبول في نوفمبر لحضور الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون التجاري والاقتصادي للدول الإسلامية (الكومسيك).

وقد يكون للوزير أيضًا اهتمامات في الأمور الاستثمارية والاقتصادية في إسطنبول.

وقال السفير شن في منشوره على صفحة الفيسبوك "خلال اجتماع سفراء دول المجموعة الآسيوية استمعنا بكل تقدير إلى النهج الحازم والواقعي والمنفتح لوزير التجارة والاستثمار المصري "حسن الخطيب" الهادف إلى تحول شامل في الإجراءات الجمركية والتسهيلات الاستثمارية، وتصاريح الإقامة والعمل والصادرات والاستثمارات.

‏وترغب الشركات التركية في الاستفادة من الفرص والمزايا التي يوفرها الاقتصاد المصري، وخاصة موارده الموهوبة والكبيرة من العمال والمديرين والمهندسين، وأنظمة التجارة الحرة حول العالم، وموقعه الاستراتيجي وبنيته التحتية المتطورة في عهد الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعزز استثمارات الشركات التركية في مصر قدرتها التنافسية على المستوى العالمي وتسهل وصولها إلى الأسواق العربية والإفريقية.

‏وتتمثل الرؤية الاقتصادية لتركيا في المنطقة في النمو مع شقيقتنا وشريكتنا الاستراتيجية مصر، على أساس المنفعة المتبادلة. ونحن ندعم جهود مصر نحو الرخاء والتنمية تحت قيادة الرئيس السيد السيسي، بتفاهم التضامن والتعاون.

‏ومن هذا المنطلق، فإننا نرحب بالاستثمارات والعلاقات التجارية للشركات التركية في مصر.