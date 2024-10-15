نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حزب الله يدمر الاحتلال ويقصفه.. ماذا يحدث الآن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، قصف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ، وذلك في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، فضلًا عن قصف تجمعين لقوات العدو في خلة وردة وموقع المرج برشقتين صاروخيتين

شهداء وإصابات بينهم أطفال في قصف إسرائيلي عنيف وسط تصاعد الهجمات على غزة

وأعلنت قناة القاهرة الإخبارية، سقوط شهداء وإصابات نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل قرب محطة راضي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي هجوم آخر على منطقة بني سهيلا شرقي خان يونس، أكدت وسائل إعلام محلية وقوع المزيد من الشهداء والجرحى.

كما تداول ناشطون فلسطينيون مقاطع فيديو تُظهر إصابة العديد من الأشخاص، بينهم أطفال، جراء هذا القصف الذي استهدف منزلًا في بلدة بني سهيلا جنوبي قطاع غزة.